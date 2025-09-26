Thomassens stöd till Rydström: ”Har stor respekt för honom”

STOCKHOLM. Henrik Rydström har fått sparken från Malmö FF.

Nu stöttas han av AIK-tränaren Mikkjal Thomassen.

– Jag har stor respekt och sympati för honom. Han har gjort det enormt bra i Malmö, säger Thomassen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det var tidigare under fredagen som Malmö FF gick ut och meddelade att Henrik Rydström får sparken som tränare, detta efter senaste tidens svaga resultat.

Beskedet kom mitt under toppkonkurrenten AIK:s träning på Karlberg i Stockholm.

När FD träffar Mikkjal Thomassen i septembersolen är AIK-tränaren snabb med att visa sitt stöd till Rydström.

– Han är en kollega och jag har stor respekt och sympati för honom. Han har gjort det enormt bra i Malmö och han förtjänar stort beröm för det, säger Thomassen och fortsätter:

– Men Henrik vet också om premisserna precis som oss andra. Klubbarna behöver ta strategiska beslut men klart det är väldigt tråkigt på det personliga planet för mig, det är det alltid när kollegor mister jobbet.

Thomassen tror att Rydström kommer bli en bättre tränare av det här när besvikelsen lagt sig.

– Jag har en stark tro på att han kommer komma ur starkare av det här. Det brukar bli så och jag är väldigt spänd på att se vad som händer med honom framöver, jag tror det kan bli bra.

Är du förvånad över att han sparkades nu?

– Det blir fel av mig att uttala mig om det, jag har inte koll på vad som händer i Malmö. Nej, det blir fel av mig att prata om det, jag vet inte riktigt vad jag ska svara, avslutar Thomassen.