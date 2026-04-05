Tillbaka från skada efter tio månader: ”Redo för inhopp”

KARLBERG. Victor Andersson hoppas på speltid i den allsvenska premiären.

Men han vill inte heller stressa fram sin definitiva comeback.

– Snart kommer jag kunna visa mig från mitt bästa jag, säger han på en pressträff inför premiären mot Halmstads BK.

Det var borta mot Sirius den 1 juni 2025 som Victor Andersson skadade sin ena ljumske. Sedan dess har 21-åringen rehabat för att kunna komma tillbaka.

I träningsmatchen mot Örebro SK fick yttern till slut springa ut på planen igen, efter drygt tio månader i sjukstugan. Andersson var, enligt egen utsago, redo att tas ut i AIK:s trupp till den allsvenska premiären på söndag. Under söndagsmorgonen meddelade också ”Gnaget” att så blev fallet. Inför dagens match mot Halmstads BK hoppas även dribblern på speltid.

– Det har varit några bra veckor nu så det känns bra. Jag hoppades att jag skulle vara med, men jag trodde inte det. Men de senaste veckorna har gått mycket bättre än vad jag förväntade mig, säger han och fortsätter.

– Det är nog bättre att börja lugnt. Jag har sagt till mig själv att jag inte ska tänka på om jag startar eller inte. Då får jag bara orimliga förhoppningar i huvudet. Men jag är redo för inhopp, konstaterar han.

Andersson gjorde två mål på nio matcher innan olyckan höll sig framme i fjol. Han stod även för ett vackert mål i mot IFK Värnamo i svenska cupen.

– Det kommer säkert ta lite tid att komma tillbaka till formen som jag var i. Men jag känner mig rapp och snabb. Konditionen är kanske inte som när jag var i form, men den är på väg tillbaka också. Snart kommer jag nog kunna visa mig från mitt bästa jag, menar han.

21-åringen slog upp sin ljumskskada under sommaren, vilket gjorde att resten av säsongen var förlorad för hans del. I framtiden kommer han att skynda långsamt när det kommer till rehab.

– Det var förmodligen för att jag var lite för tidigt ute på planen, så vi tog beslutet att ta det väldigt mycket långsammare. Då var det bara att förbereda sig inför nästa säsong. Vi tog beslutet att det var bättre för mig att bygga upp styrkan i ljumsken och kroppen långsamt för att vara säkra på att de inte blev ett bakslag till.

Och i dag har du inga komplikationer alls?

– Nej det har jag inte. Det är ju ett känsligt område så jag kommer förmodligen känna av lite under en tid framöver. Men när jag väl spelar och tränar så är det inga komplikationer på det sättet.

Hur har du hanterat den mentala biten?

– Det har varit tufft. Men jag har superbra lagkamrater som har stöttat mig sedan dag ett. Familjen har stöttat mig, mina vänner har stöttat mig. Jag har fått väldigt bra stöttning, menar yttern.

Att vara skadad i tio månader har gjort att Victor Andersson ser nytt på somliga saker. Under tiden har han också behövt bejaka andra delar av livet som inte har med fotboll att göra.

– Det har ändrat lite mitt perspektiv kring fotbollen och vardagen. Jag har behövt göra andra saker vid sidan om för att fylla dagarna.

Vad har det varit för typ av saker?

– Jag har försökt spendera mer tid med familjen och mina bröder, de börjar bli ganska gamla nu. Jag har ”gameat” lite med dem. Sedan har jag spenderat mer tid med mina vänner också. Jag har också gått mycket promenader. Det tyckte jag inte var superkul innan, men det fick jag börja göra, avslutar Andersson.