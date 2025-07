Tillbaka i allsvenskan – efter 616 dagar: ”En jäkla eufori”

Han har dragit på sig tre korsbandsskador på fyra år.

Under söndagen var Adam Petersson tillbaka på en allsvensk fotbollsplan – efter 616 dagar.

– Man inser att detta är otroligt få förunnat och att det är det här man har jobbat mot, säger mittfältaren till FotbollDirekt.

Video Adam Petersson om vägen tillbaka från 3 korsbandsskador

Det var i slutet av juli 2021 som olyckan var framme och Adam Petersson drog sönder sitt ena korsband efter en situation på träningsplanen. Efter en längre rehab var Petersson tillbaka för laget från Listerlandet. Nästan exakt ett år efter den första skadan skulle dock det värsta tänkbara inträffa, då Mjällby AIF den 28 juli 2022, meddelade att han hade dragit samma korsband igen.

I början av april 2024, när Mjällby genrepade mot Trelleborg inför den allsvenska starten, hände det som inte fick hända för en tredje gång. Samma korsband var av och Petersson, som hade spelat en hel del allsvensk fotboll för Maif, funderade på att lägga av med fotbollen.

– Där och då var det lite som att jag tappade hoppet, just den tredje gången. Då hade jag ändå krigat mig tillbaka, jag hade spelat egentligen hela hösten, lyckats starta några matcher och fått en försäsong. Jag tänkte att tiden då jag kunde skadat mig igen var över så det var ett jävla slag i ansiktet där och då. Det blev som att allting rasade igen. Just när det hände funderade jag på om jag skulle orka gå igenom detta igen. Det var inte alls självklart där och då. Men… Det gjorde jag och förhoppningsvis har jag blivit starkare av det, sade Petersson till FotbollDirekt i juni.

När FotbollDirekt når Adam Petersson håller han precis på att tugga klart en “smaklig ekologisk morot”. Det var dock inte det enda smakliga som hade inträffat det senaste tiden, då han så sent som i söndags gjorde allsvensk comeback – efter 616 dagar.

– Ja, det får man verkligen säga. Det blev en ganska bra dag, för att underdriva lite, säger Adam Petersson till FotbollDirekt.

616 dagar. Försök att sätta ord på hur det var att spela allsvensk fotboll igen.

– Ja, alltså det är ju såklart svårt att göra det. Det blir ju lätt klyschigt och man säger att “det är det här man har väntat på” men just det som hände igår har jag verkligen väntat på. När jag fick höra att jag skulle in blev det ju såklart en extra nervositet först. Sedan bollar man runt lite och inser att vafan, det här är det enda jag vill göra. När jag sedan stod och sjöng med fansen efteråt inser man att detta är otroligt få förunnat och att det är det här man har jobbat mot. Det gjorde allt (slit, reds anm) värt det.

Även om comebacken kom under söndagens match mot AIK på Strandvallen har Adam Petersson varit uttagen i fyra raka matchtrupper. I de tre första matcherna lyste inhoppet med sin frånvaro – vilket var något frustrerande för 24-åringen trots hans tydliga målbild.

– Ja… Alltså, det är det där man säger till sig själv att man ska ta det lugnt, inte ska ha några krav på att spela eller bli besviken om jag inte spelar. Det tycker jag gick ganska bra efter Malmömatchen som var min första. Men redan efter Öster-matchen kände jag att det hade varit roligt att få några minuter. Mot Sirius var det definitivt så och jag fick nästan skälla på mig själv efteråt för att det var exakt så jag inte skulle reagera. Sedan kändes det som att det blev ganska förlösande nu å andra sidan.

”AIK tyckte nog inte att det var speciellt roligt”

Det var ingen dum match du fick hoppa in i heller. Försök att sätta ord på sammanhanget.

– Det var lite för bra för att vara sant där ett tag. Det var lite blandade känslor att komma in när det stod 1-0 och man ska försvara en ledning. Man har egentligen bara att förlora på det men man får verkligen försöka att inte se det så utan bara gnugga sig igenom det. När vi sedan får in 2-0-målet är det en jäkla eufori i kroppen, och det fanns det i Ludde Tidstrands ögon också kan jag säga. Jag kände precis likadant och det var så jäkla härligt, säger han och berättar om matchen:

– Vi känner också att AIK inte alltid är ett lag som har passat oss så bra men vi går ändå dit igår och gör en sådan jäkla mogen match – trots att Nordfeldt maskar från minut ett. Vi låter oss inte påverkas av det speciellt mycket utan gnetar ner dem, lite på vårt sätt och lite på AIK:s sätt också. De tyckte nog inte att det var speciellt roligt igår. Vi sade innan matchen att de har ett ganska vuxet lag men det känns verkligen som att vi också har det.

Hur reagerade ditt knä på allsvensk fotboll?

– Det var väldigt bra. Det var egentligen likadant i den träningsmatch jag spelade mot Elfsborg (den 19:e juni). När jag väl kom in i matchspel och fick ett rejält påslag adrenalin, åtminstone igår i alla fall, så hjälpte det verkligen knät också. Jag har väldigt sällan ont i knät nu men jag känner ändå av det. Det är ett annorlunda knä nu så att säga. Igår kände jag verkligen inte av någonting utan man fokuserade bara på det man skulle göra.

Det blev ungefär en kvarts spel för Adam Petersson i sin första allsvenska match på 616 dagar. Frågan är hur många minuter han egentligen hade kunnat göra?

– Ja, det är väl lite svårt att säga. Nu kommer en bra period där för mig med lite U21-match i morgon. Sedan har vi en träningsmatch inplanerad nästa vecka efter Sirius också. Jag får väl lite svar efter det tänker jag, sedan litar jag väldigt mycket på min fysik, avslutar Petersson.