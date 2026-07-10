Tokhyllar ex-Hammarbyaren: ”Fantastisk människa”

ÅRSTA. För ett och ett halvt år sedan spelade han i allsvenskan.

Nu är ex-Hammarbyaren Bazoumana Touré klar för spel i Premier League.

– Det är fantastiskt, säger den tidigare lagkamraten Paulos Abraham.

Bildmontage, Paulos Abraham och Bazoumana Touré. Foto: Bildbyrån / Newcastle United

Det var i februari 2025 som Hammarby meddelade att den grönvita klubben hade gjort en rekordförsäljning. Det rörde sig om den då 18-åriga succéyttern Bazoumana Touré som lämnade ”Bajen” för den tyska Bundesliga-klubben Hoffenheim för en rapporterad summa på omkring 160 miljoner kronor (inklusive bonusar). Då beskrev Hammarby affären som klubbens ”överlägset största spelarförsäljning genom tiderna” och ”en historisk övergång för svensk fotboll”.

Ett och ett halvt år senare är yttern från Elfenbenskusten klar för storklubben Newcastle United i engelska Premier League. Enligt transfergurun Fabrizio Romano slantar ”The Magpies” upp omkring 550 miljoner kronor för affären.

– Stort. Riktigt stort. Jag har inte kollat så mycket på Bundesliga men jag har sett att han har gjort väldigt mycket poäng där som 19-20-åring. Det är fantastiskt, säger Hammarbys Paulos Abraham till FotbollDirekt.

[1] ✉️ New message from Bazoumana Touré pic.twitter.com/am6N9MldQd — Newcastle United (@NUFC) July 5, 2026

”Det kan gå snabbt i fotboll”

Touré och Abraham hann aldrig spela tillsammans men de spenderade några dagar tillsammans på Hammarbys träningsläger i Marbella, Spanien, i början av fjolåret.

– Jag var med honom i en kort period här (i Hammarby, reds. anm.) men han var en fantastisk människa. Jag är glad för hans skull, säger 23-åringen.

Paulos Abraham. Foto: Bildbyrån

Men även om ”Bajen”-anfallaren hann märka av att Bazoumana Touré var något alldeles extra under den korta period de hade tillsammans i Hammarby var det svårt att se att 18-åringen skulle spela i världens absolut största liga, bara ett och ett halvt år senare.

– Jag såg honom i allsvenskan när jag spelade i Göteborg och av den korta perioden jag såg honom på träningslägret i Marbella så var han väldigt överlägsen. Speciellt med hans fysik, han är galet snabbt. Det är klart att man kanske inte hade kunnat se det för två eller ett och ett halvt år sedan, men man har sett sådana vägar tidigare. Det kan gå snabbt i fotboll, säger han.