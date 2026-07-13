Tokhyllar Robbie Ure: ”Ska säljas för över 100 miljoner”

Robbie Ure blev fyramålskytt mot Mjällby och leder den allsvenska skytteligan.

I FD:s studio Allsvenskan Direkt hyllas anfallaren till skyarna.

– Han är alldeles för bra för allsvenskan, menar Fredrik de Ron.

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Foto: Bildbyrån/FotbollDirekt

Robbie Ure går på vatten just nu. Sirius-anfallaren leder den allsvenska skytteligan och gjorde hela fyra mål när Uppsalaget spelade oavgjort mot Mjällby i den senaste omgången.

Likt många allsvenska spelare som gör bra ifrån sig omges skotten av flyttrykten. Men Sirius ska sälja anfallaren ska det kosta ordentligt. Det menar FD:s reporter Fredrik de Ron.

– Han är alldeles för bra för allsvenskan. Det är en fruktansvärt bra forward. Sirius kommer kunna få norr om 100 miljoner för honom, det är jag helt övertygad om. Om Djurgården fick 80 miljoner för Priske, då ska Sirius åtminstone ha det dubbla, säger de Ron i FD:s program Allsvenskan Direkt.

”Påminner om Erling Haaland”

De Ron menar att Ure mer eller mindre saknar brister när det kommer till forwardsegenskaper. Parallellerna med en viss norsk anfallare som gjort succé i VM är svåra att ignorera.

– Han påminner lite om Erling Haaland mot Brasilien när han kommer som ett lokomotiv och det bara är att flytta på sig. Han är fenomenalt bra. Han är komplett och kommer kunna spela på en hög nivå i framtiden, menar de Ron.

Sirius leder i dagsläget serien med nio poäng före Hammarby.