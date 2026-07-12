Bara mästare kvar – första gången på 36 år

Endast fyra lag är kvar i VM – samtliga är tidigare världsmätare.

Det har endast hänt två gånger tidigare i historien.

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Det står nu klart vilka fyra lag som kommer göra upp om platserna i VM-finalen den 19 juli. På ena sidan ställs Frankrike mot Spanien, och på den andra hittar vi Argentina och England.

Men det är inte bara faktumet att samtliga spelar semifinal i årets VM-upplaga som de har gemensamt. Alla fyra är dessutom tidigare världsmästare. Något liknande har endast skett vid två tillfällen under VM:s nästan 100-åriga historia.

Vi får backa till 1990 för att hitta senaste gången som alla fyra semifinalister hade en VM-buckla i sitt prisskåp. Då var det Italien, Argentina, England och Västtyskland som gjorde upp om de två finalplatserna.

Första gången det hände var 1970. Den gången tog sig Brasilien, Italien, Uruguay och Västtyskland till semifinalerna.

Bland 2026-års semifinalister har Argentina flest VM-guld med tre (2022, 1986 och 1978). Frankrike har bärgat hem två bucklor genom historien (1998 och 2018), samtidigt som England och Spanien har varsin (1966 respektive 2010).