Tokmac Nguen: ”För tränaren är det bra…”

STOCKHOLM. Nära en flytt innan transferfönstret stängde, sedan dess har Tokmac Nguen fått nöja sig med rollen som ”supersub”.

Nu mot Sirius behövde han inte många minuter i sitt inhopp för att göra både mål och assist.

– För tränaren är det bra, men det är aldrig kul att sitta på bänken, säger Djurgårdens stjärna efter 8-2 mot Sirius.

Foto: Bildbyrån

Vid ledning 4-2 byttes Tokmac Nguen in i handlingarna för Djurgården i minut 62.

Då hade Sirius precis reducerat. Med Nguen på banan gjorde Djurgården både 5-2 och 6-2 i 64:e respektive 66:e minuten.

Först var det norrmannen själv som satte bollen i nät innan han kort senare frispelade Mikael Anderson till 6-2.

– Det var ett bra inhopp, men vi hade också stora ytor som jag såg från bänken, säger Nguen till FotbollDirekt efteråt.

Det är ingen hemlighet att Djurgårdens storstjärna var nära en flytt innan transferfönstret stängde, men Nguen blev kvar. Sedan dess har han tappat sin givna startplats för att i stället iklä sig rollen som inhoppare.

”Så länge allt går schysst till är det här inga problem för mig”

– Det är inte så mycket att säga. Det är fem matcher kvar, vi har bra chans att komma så högt upp som möjligt, det är det viktigaste, säger Nguen om sitt Djurgården med tre poäng upp till Europaplats.

Jani Honkavaara sa på presskonferensen efteråt att det lutar åt att du startar nästa match. Vad säger du om det?

– Det är upp till honom. Så länge allt går schysst till är det här inga problem för mig. Det är viktigt att vara redo när man kommer in och det är alltid bra att göra mål, men heller aldrig kul att sitta på bänken.

Nguen vill inte kalla det för lyx att kunna slänga in honom som supersub.

– För tränaren är det bra, men jag vill spela matcher. Speciellt nu när vi är så bra. Vi gör mycket mål, har bra möjligheter att göra massa mål, avslutar 32-åringen.