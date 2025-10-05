”Kan bli en stor dag – en dag man aldrig glömmer”

Tar IFK Göteborg en poäng mot Hammarby denna söndag är Mjällby AIF svenska mästare.

Hur känslorna blir ifall guldet säkras idag är inget Tom Pettersson kan ge svar kring på förhand.

– Jag tror inte riktigt att det går att förstå hur det känns att vinna SM-guld förens man har gjort det, säger han till FotbollDirekt.

Mjällby AIF gjorde det man behövde igår för att guldet ska kunna säkras den här helgen.

Serieledarna besegrade IF Elfsborg med 2–0 och nu får man invänta mötet mellan IFK Göteborg och Hammarby. Blir det inte seger för Stockholmsklubben så är guldet klart.

Att det är mycket känslor i Mjällby just nu är ingen underdrift och en av målskyttarna från gårdagens seger, Tom Pettersson, har svårt att sätta ord på hur han känner.

– Det är nog svårt att sätta ord på det, å ena sidan så vill man verkligen, verkligen att det ska bli klart, å andra sidan så måste man stålsätta sig själv för att det kanske inte blir så och då är det ett landslagsuppehåll i två veckor och så vidare. Jag har landat någonstans i att vi ändå har fyra matcher på oss själva att lösa det här, så oavsett vad som händer så är det bara att ta det, vi kan inte påverka, men klart att man drömmer om att Blåvitt ska ta poäng idag, säger han till FotbollDirekt.

Du föredrar alltså att det blir klart idag före att ni får fira det på plan efter en av era återstående matcher?

– Så länge det inte är klart så vill man bara till 100 procent att det ska bli det, har man drömt om att vinna SM-guld så länge man har minnen så är det inte läge att önska hur man ska vinna, man vill bara vinna.

”Så är det någon man unnar det här så är det Hasse”

Att Mjällby kommer att följa dagens möte mellan Blåvitt och Bajen är såklart ingen hemlighet.

Sportchef Hasse Larsson berättade för FotbollDirekt igår att man kommer samlas och följa matchen på PEPS i Sölvesborg. Pettersson tror även att det är sportchefen som är mest taggad inför vad som kan bli en historisk dag.

– Mest taggad skulle jag nog kunna tänka mig är Hasse faktiskt, det är inte så konstigt heller. Han har väl varit i Mjällby nästan 50 år, många gånger har det varit tufft. Så är det någon man unnar det här så är det Hasse.

Sen tror jag att alla går lite på helspänn, man har ju visualiserat det här jättelänge och nu idag står vi här och det kan faktiskt bli klart, så det är svårt att säga hur man kommer att reagera och hur folk är, men det kan bli en stor dag, en dag man aldrig kommer glömma.

Som sagt, för att det ska bli guld redan idag krävs det att Mjällby får hjälp av Blåvitt.

Tom Pettersson som har förflutet i klubben har dock inte varit på allt för många av sina gamla lagkamrater inför dagens drabbning. Det är dock en i Blåvitt som han försökt tagga igång lite extra.

– Imam Jagne har jag ju alltid kontakt med, så han har jag försökt tagga igång. Sen är det några kvar som jag spelat med i Blåvitt, men jag har inte haft kontakt med dem, förutom Imam då, men han har jag alltid kontrakt med.

Avslutningsvis, har du något guldlöfte för om det blir klart idag, något du gör då? Hur ska du fira?

– Oj, nej jag har inte något sådant löfte. Sen ska jag fira mycket och hårt såklart under en lång tid framöver. Man ska njuta av de stora stunder och göra maximalt av det, det är ju det man har kämpat för hela livet. Sen får vi se hur det känns, det vet man inte riktigt, man försöker förbereda sig och tänka hur det ska kännas, men jag tror inte riktigt att det går att förstå hur det känns att vinna SM-guld förens man har gjort det.