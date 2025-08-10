Tränaren: ”Viktigt att vi representerar Djurgården och står upp för märket”

Inramningen i Stockholmsderbyna utvecklades mycket tidigt 2000-tal.

Då spelade Christer Mattiasson i Djurgården.

Nu, närmare 25 år senare, ska den assisterande tränaren försöka leda ”Blåränderna” till en efterlängtad viktoria mot AIK.

– Derbyna är något extra, det betyder så mycket för så många människor. Fansen gör ett otroligt jobb för att skapa den bästa inramningen för oss, säger 54-åringen till FotbollDirekt.

Video Mattiasson om första halvåret i Djurgården: ”Älskar öppenheten”

År 2001 värvades Christer Mattiasson till Djurgården efter en kort sväng i norska Lilleström. Dessförinnan hade han spelat Champions League-fotboll med AIK.

Men 2001 var det alltså Djurgården som gällde, då nykomling i allsvenskan. Mattiasson blev kvar till 2003. Det blev dubbla SM-guld och ett cupguld under Djurgårdens bästa era i modern tid för Mattiasson.

Inför i år återvände 54-åringen till klubben som assisterande tränare till Jani Honkavaara, och ”Mattigol” trivs utomordentligt ute på Kaknäs.

– Det är härligt. En bra miljö att vara i. Det är bara att titta runt och kolla hur många som kommer och kollar våra träningar. Det är inte det bästa för taktiska träningar men jag älskar öppenheten, säger Mattiasson som själv gärna anländer tidigt till träningsanläggningen om morgnarna.

– Jag är här vid 06 eller 06:30.

Men träningen börjar ju aldrig tidigare än 10:30?

– Nej men det är mig det är fel på, ingen annan. Jag vill vara förberedd och jag tror de flesta tränare vill vara här tidigt.

Vad tycker din familj om att du åker hemifrån så tidigt?

– De jobbar ju också så de har ingen nytta av mig hemma efter att jag rastat hundarna och sådana saker.

Mattiasson och AIK-tränaren Stuart Baxter 1999. Foto: Bildbyrån.

Hyllar supporterkulturen: ”Fantastiskt”

Det var i början av 2000-talet som supporterkulturen växte lavinartat i Sverige. Då var alltså Mattiasson i Djurgården och han spelade flera glödheta derbyn mot AIK och Hammarby.

– Men det går framåt, säger Mattiasson och syftar på atmosfären på svenska fotbollsläktarna.

– Allt kring tifona och det som byggs upp inför matcherna… det är fantastiskt att se. Inramningen gör att man vill gå ut i förväg på planen och se, känna på trycket. Derbyna är något extra, det betyder så mycket för så många människor. Fansen gör ett otroligt jobb för att skapa den bästa inramningen för oss och det är viktigt att vi representerar Djurgården och står upp för märket.

Kan ni njuta under matchen också? Sjunga med i någon ramsa exempelvis?

– Nej, man är så inne i det. Det är ju nackdelen när man spelar eller leder vid sidan av, det är minuterna innan matchen som man har till att njuta, sedan är det som en bubbla. Man försöker bara fokusera på uppgiften.

Derbyt mellan AIK och Djurgården sparkas i gång klockan 14:00 under söndagen.

Läs också: