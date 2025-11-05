Traustason bröt träning – inför ödesmatchen mot Blåvitt

IFK Norrköping spelar ödesmatch mot IFK Göteborg på söndag.

Då kan man tvingas klara sig utan Arnor Traustason.

Islänningen bröt nämligen dagens träning på grund av huvudskada, rapporterar NT.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköping slåss för sin överlevnad i allsvenskan och i slutomgången ställs man mot IFK Göteborg.

Inför den matchen är det nu orolig kring Arnor Traustason.

NT rapporterar denna onsdag att islänningen tvingades bryta dagens träning på grund av en huvudskada.

– I och med att det var huvudet så var det klart att vi tog av honom direkt, så det inte är något, bara för att vara försiktiga. Han får åka hem och så får vi ha kontakt i morgon och så ser vi hur han mår, säger tränaren Martin Falk till NT.

Falk vågar inte säkert slå fast att stjärnan kommer att komma till spel mot Blåvitt.

– Jag vet för lite, men jag räknar med att han kommer spela. Vi får gå efter protokollen som finns, om det är något sånt, är det inget sånt är det bara att köra, säger han.