Traustason efter blytunga segern: ”Vi har haft det kämpigt”

IFK Norrköping var i stort behov av poäng.

Då klev Arnor Traustason fram och visade vägen från straffpunkten.

– Vi har haft det kämpigt, men vi försöker att inte ge upp hoppet, det är det viktiga, säger han till HBK Max efter matchen.

Svag form har gjort att IFK Norrköping på allvar dragits in i bottenstriden och idag när IF Elfsborg kom på besök var Peking i stort behov av en seger.

Det började bra när man tog ledningen genom David Moberg Karlsson men i mitten av den andra halvleken kvitterade Elfsborg.

Glädjen blev dock rätt kortvarig för gästerna för drygt tio minuter efter kvitteringsmålet tilldömdes Peking en straff.

Straffen tog Arnor Traustason hand om och islänningen var säkerheten själv från straffpunkten.

Peking försvarade sedan sin ledning de återstående minuterna och efter matchen var det tydligt vad den här segern betydde.

– Det är sådana viktiga poäng, vi har haft det kämpigt, men vi försöker att inte ge upp hoppet, det är det viktiga, säger Traustason till HBO Max.

Peking har nu sju poäng ner till Östers IF som ligger på kvalplats, dock med en match mer spelad.