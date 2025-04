TRE PUNKTER: ”En Lamine Fanne 2.0 – men Guidettis injektion helt avgörande”

SOLNA. Jesper Ceesay fick inte plats i AIK.

Nu var han bäst på plan när IFK Norrköping såg ut att ta tre poäng.

Men John Guidettis inhopp blev helt avgörande och i stället vände AIK 1-3 till 4-3 i en helt galen match.

***

John Guidettis injektion i detta AIK helt avgörande – måste starta nu

Mot IFK Värnamo kom han in och gjorde mål direkt. Då efter cupmatchen var John Guidetti tydlig med att han ville spela mer, att han fyller en nytta i detta AIK. Det går inte annat än att hålla med. Nu såg vi samma sak igen. Den forne La Liga-strikern (ja, han var efter Värnamo inne på att det inte var någon slump att han gjorde flera år i en av världens bästa ligor) kom nu in i andra halvlek mot Norrköping och per omgående slog han till med ett nytt klassmål. Guidetti, som ser rappare ut än på länge, vände på en femöring och placerade in reduceringen till 2-3 med vänstern. Guidettis inhopp gav verkligen AIK en injektion.

Jag trodde att laget skulle tappa sitt momentum när spelet kort efter målet blåstes av för inkastade föremål på planen och matchen avbröts i ungefär en halvtimme innan spelet återupptogs, men AIK fortsatte ösa på med Guidetti som pådrivare. 3-3 kom också från Mads Thychosen och väl i 89:e höll hela Solna på att explodera när vinterförvärvet Hove smällde in 4-3 framför ett kokande Norra Stå. Än så länge har prestigeförvärvet Kakoullis från Omonia Nicosia inte övertygat som nia (hade kunnat funka bättre på en kant likt i cypriotiska landslaget) och enligt mig måste nu Guidetti in från start. Det har han visat att han är värd, för injektionen han gav AIK med sitt inhopp i dag var nämligen helt avgörande. Tänk att han kom in vid underläge 1-3 och att AIK sedan vann med 4-3. Vilken match, vilket inhopp.

Skeppades iväg av AIK – nu var Jesper Ceesay en gigant på mitten

Det var inför 2023 års allsvenska som IFK Norrköping värvade Jesper Ceesay från Andreas Brännströms AIK. Sedan dess har mittfältaren växt ut till en nyckelspelare och ofta växlat upp i de stora matcherna. Nu skulle jag påstå att ingen spelare sedan Mikael Marqués i VSK i fjolårets allsvenska premiär varit så dominant mot AIK som Jesper Ceesay var på samma arena i Solna nu ett år senare. Ceesay såg ut som en Lamine Fanne 2.0 på mitten, ironiskt med tanke på att Fanne lämnade Gnaget i vintras och att Ceesay varit den perfekta ersättaren. Stark, snabb och bollskicklig i ett – och så var det också Ceesay som slog den helt perfekta passningen fram till Totte Nymans 2-1-mål och även låg bakom 3-1-målet. Nu blev det ändå förlust sjukt nog för IFK Norrköping i dag, men fortsätter 21-åringen så här blir det nog utomlands inom kort.

Csongvais bössa kan bli sevärd i årets allsvenska

Han chockade alla med sin frisparksfräckis som helt ställde såväl IFK Norrköpings mur som målvakt. 1-1-målet stod sig visserligen inte länge, men det här var en fingervisning från Áron Csongvais sida att ungraren blir att räkna med i årets allsvenska. AIK:s nya mittfältare skickade kort senare iväg en projektil och även om det inte blev mål den gången kan det bli obehagligt för många motståndare i år på fasta situationer med Salétros vänster och Csongvais höger, var så säkra.