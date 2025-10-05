UPPSALA. Sirius tog emot Malmö FF på Studenternas IP.

En match som slutade 5–1 till Uppsalaklubben.

FotbollDirekts Nilo Ek har sammanfattat målkalaset med tre punkter.

Från nederlag till överkörning

Ik Sirius kom in för matchen med en 2–8-förlust mot Djurgården. Under söndagens drabbning på hemmaplan mot MF samlade sig Uppsalaklubben. Efter en drömstart där det stod 1–0 redan efter tre minuter renderade i en kross med 5–1. Av allt att döma har kvartssamtalet efter Dif-matchen satt sina spår. Sirius-stjärnorna Leo Walta, Isak Bjerkebo och Robbie Ure banade vägen för en målrik match på Studenternas IP. Från ett nederlag i Stockholm till en överkörning i Uppsala och Sirius tar nödvändiga poäng i slutspurten av allsvenskan.

Trollkarlen Walta

Leo Walta har varit Sirius mest framstående spelare den här säsongen och under söndagens drabbning mot MFF visade han återigen på kvalitet. Finländaren var överallt och ingenstans. Hans första mål visade på prestation och kyla. Kyligare skulle det bli när kollegan Robbie Ure gjordes ner i Malmös straffområde och tilldelades straffspark. Leo Walta var iskall från elva meter när han placerade in bollen i Robin Olsens högra gavel.

Ett MFF i förfall

Att Malmö FF har gjort en svag säsong är inget som gått obemärkt förbi men en 1–5-förlust mot Sirius väntade jag mig inte. Skånelaget hade vid seger klivit upp på en tredjeplats men i stället blir det en klar förlust. Inte nog med det så blev det ytterligare en tuff dag på jobbet för målvakten Robin Olsen. MFF-keepern buades ut av hemmaklacken och det blir inga landskamper att försöka rycka upp sig. Olsen gick tidigare ut med att han lämnar landslaget och uppehållet lämnar ett MFF i förfall med biter eftersmak.