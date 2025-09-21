TRE PUNKTER: ”Pinsamt av BK Häcken – kan inte se ut så”

STOCKHOLM. Jämna steg i första halvlek.

Men efter paus föll BK Häcken ihop som ett korthus med tre insläppta mål inom loppet av åtta minuter.

Det var direkt pinsamt av gästerna.

Foto: Bildbyrån

***

Hammarby tog chansen efter Mjällbys missräkning

Det sades att guldet var kört efter Djurgårdens 3-3-mål i 96:e minuten förra helgen. Men efter Mjällbys missräkning i går med bara 1-1 hemma mot nykomlingen Öster bjöds ändå Hammarby in i racet igen. För även om det nu är hela åtta poäng upp till serieledningen i stället för tio som inför omgången så är det så mycket psykologi i fotbollens värld. Mjällby såg så tagna ut av stundens allvar i går, smått lamslagna och efteråt pratades det om guldfrossa. Mjällbyspelarna har aldrig varit i den här sitsen förut och vem vet hur de kommer agera och reagera i de sex avslutande omgångarna. Bajen gjorde i alla fall sitt under söndagen genom att i andra halvlek krossa BK Häcken och frågar ni mig är guldet inte kört.

Besaras skytteligaledning är sensationell

En mittfältare som vinner skytteligan är minst sagt ovanligt. Nu ser det ut att hända. Nahir Besaras 2-0-mål mot Häcken betydde inte bara utökad ledning i matchen, det betydde också utökad ledning i skytteligan. Nu är Södertäljesonen uppe på 15 mål, två fler än tvåan Ibrahim Diabate från Gais. En skytteligaseger för Besara vore faktiskt rätt sensationellt. Minuspoäng till allsvenskans anfallare, men ruskiga pluspoäng till Hammarbys lagkapten.

Pinsamt av BK Häcken – kan inte se ut så

Det var jämna steg i första halvlek där jag faktiskt tycker att BK Häcken var det bättre laget, de kändes farligare i sista tredjedelen och var bara ett stenhårt ribbskott från Dembe från att ta ledningen. Men starten i andra halvleken var ju hiskligt usel. Tre insläppta mål mellan 49:e och 57:e minuten, ett tidspann på åtta minuter. Därefter var ju matchen död och då hjälpte det inte med att Jens Gustafsson försökte med att göra fyra(!) byten samtidigt efter timmen spelad. I stället gjorde Bajen 4-0 med 20 minuter kvar och förnedringen var därmed total.