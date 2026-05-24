TRE PUNKTER: ”Såg ut att vilja slå sönder Celina – tappade det helt”

STOCKHOLM. Han såg ut att vilja slå sönder Bersant Celina efter brottningsmatchen i eget straffområde.

Warner Hahn fick sedan i 85:e minuten se Celina skjuta 2-1 mellan benen och snacka om att AIK-stjärnan gav svar på tal mot Hahn som tappade det helt där vid bråket.

En knockout-seger för Celina och tre blytunga AIK-poäng i sommarvärmen på 3Arena.

Foto: Bildbyrån

***

Kvartssamtal vid Bajens kortsida? Kommer blåsa på Årsta i veckan

Sirius har en match till godo. Ändå har de åtta poängs försprång ner till tabelltvåan Bajen. För medan Sirius vann sin match med 2-1 mot Gais under söndagen torskade Hammarby med samma siffror hemma mot AIK och snacka om blytungt ur flera aspekter. Två raka torsk nu efter onsdagens nederlag mot just Gais och det lär blåsa en del på Årsta i veckan. En indikation på det var att Hammarbys kortsida samlade Bajens spelare för, vad det såg ut som, något slags kvartssamtal efter derbyförlusten. Den grönvita klacken verkade inte alls tillfreds med insatsen och det är nog en ganska pressad Kalle Karlsson inför våravslutningen mot Häcken om en vecka.

Såg ut att vilja slå sönder Celina – snacka om svar på tal

Vid ställningen 1-1, efter två snabba mål från Ibrahim Fofana och Johan Hove i upptakten av andra halvlek, rök Warner Hahn och Bersant Celina ihop efter en duell i Hammarbys straffområde varpå Hahn såg ut att vilja slå sönder Celina. Domare Adam Ladebäck och lagkamrat Victor Eriksson fick hålla undan Hahn från att ge sig på Celina och allt fler spelare ville sedan blanda sig i. Många AIK-spelare var rasande på Hahn.

Celina höll sig dock lugn och i 85:e minuten gav han svar på tal då han sköt 2-1 mellan benen på Hahn och firade provokativt med att springa mot Hammarbys långsida med händerna bakom öronen. Det är inte första gången som AIK-stjärnan blir derbyhjälte och han som älskar just dessa matcher vann på knockout mot Hahn den här gången.

AIK såg ut att vara redo att dö på planen för tre poäng

Efter Hoves 1-1-mål efter knappa timmen spelad tog AIK över derbyt och när målet i 85:e väl kom kändes det både logiskt och rättvist. Även om Bajen hade två ramträffar i matchen visade José Riveiros manskap en annan karaktär i derbyt, de såg ut att vara redo att dö på planen för tre poäng och efter att bara tagit två poäng på fem senaste matcherna kan den här 2-1-viktorian på 3Arena visa sig säsongsdefinerande där det nu kan börja blåsa positiva vindar på Karlberg igen. Om Gnaget skulle göra ett bra resultat mot serieledande Sirius till helgen i våravslutningen, ja då kan de må bra på semestern sedan.