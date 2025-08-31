TRE PUNKTER: ”Skytteligaledaren – Nahir Besara”

Hammarby var i stort behov av en seger hemma mot Öster – och löste det med enkelhet.

Tre mål i den första halvleken och totalt fyra olika målskyttar gav de grönvita en seger med stor stil.

Här är FotbollDirekts tre punkter från Hammarbys kross av Öster på 3Arena.

En livsviktig seger – och tuff förlust

Inför söndagens match på 3Arena stod Hammarby noterade för tre raka segrar, med Europa-kvalet mot Rosenborg inräknat och cupvinsten mot Korsnäs borträknat från ekvationen.

Gais gjorde det som bekant tufft för Hammarby på hemmaplan för två veckor sedan, medan bortamatchen mot Sirius var en av de grönvitas sämre prestationer i år. Med ett Mjällby som fortsätter att rada upp segrar och stormar mot SM-guld var Kim Hellbergs lag i behov av tre livsviktiga poäng för att inte helt tappa den sista glimten av SM-guldet.

Även om det stundtals var slarvigt i den första halvleken visade de grönvita på en otrolig effektivitet och klass när man – på 40 minuter – gjorde tre mål och dödade matchen.

Hammarby-spelarna jublar. Foto: Bildbyrån.

Det innebär att hoppet om SM-guldet fortsatt lever (om än till en liten grad) för ”Bajen” och att man har vänt en annars dyster trend.

För Öster var dagens förlust smärtsam då Degerfors lyckades ta en poäng borta mot Malmö FF. Således är det endast två poäng ner till “Bruket” på nedflyttningsplats och dagens insats vittnade inte direkt om att man har något riktigt bra på gång.

Pinas och Erabi saknades inte alls

Den annars så skicklige, och hetlevrade, 27-årige surinamesen hade visserligen (likt Hammarby i stort) sviktat lite i sin form under de senaste matcherna men har under sina tre år i Hammarby visat vilken höjd han har i sig under sina bästa dagar.

Därför var det, som Hasse Backe brukar säga, “klart intressant” att ta del av hur Bajen ställde upp och klarade sig utan Shaquille Pinas under söndagen. Detta med anledning av att han under morgonen såldes till saudiska Al-Kholood.

Med nyförvärvet Noah Persson utanför truppen fick Frederik Winther axla rollen ute till vänster. Det gjorde han förvisso med bravur en dag som denna, men jag tror inte Hellberg kommer att ha dansken som förstaval ute till vänster.

En annan spelare som missade dagens match, och sannolikt resten av säsongen, är Jusef Erabi. Detta då han ryktas sälja innan transferfönstret stänger och har fått tillåtelse att besöka en annan klubb.

I Erabis ställe fick Paulos Abraham spela i ”nummer nio”-rollen. Detta trots att man har en spelare som Elohim Kaboré på bänken. Trots att Abraham inte är någon renodlad anfallare löste han det med bravur under söndagen och stod för ett mycket läckert, och säkert, avslut till 1-0 i matchinledningen.

Däremot ställer jag mig frågande till om 23-åringen är rätt väg att gå för Hammarby – och om hans kvaliteter är tillräckliga för ett topplag som ”Bajen”?

Skytteligaledaren – Nahir Besara

13 mål och fyra assist – på 21 matcher. Det är Hammarbys 34-årige lagkaptenens facit under den allsvenska säsongen.

Han är den spelare i ”Bajen” som får klart mest spaltmeter för sin skicklighet – och det med rätta. I dag var han, liksom många gånger tidigare – i en klass för sig och styrde Hammarbys anfallsspel med ett spelsinne som överträffar samtliga andra spelare i Sveriges högstaliga.

Nahir Besara. Foto: Bildbyrån.

Frisparken i slutet av den första halvleken är sådant ögongodis att man nästan ramlar av stolen. Det hade man kanske gjort, om det var första gången han bjöd på en delikatess likt denna. Nu har man blivit van – men inte för det sämre.

Att Södertäljesonen nu leder den allsvenska skytteligan som offensiv mittfältare är såklart förvånande – men mest för att andra spelare inte levererar på den extrema nivå som ”Bajen”-kaptenen visar upp år efter år.