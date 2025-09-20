TRE PUNKTER: ”Sören Larsen-vibbarna kan räcka till Europa”

August Priske gjorde det igen. Dansken är stekhet och gör mål på allt och visst får man Sören Larsen-vibbar?

Fortsätter han och Djurgården så här kan det räcka till Europa trots blytunga vårsäsongen.

***

Malmö FF går inte att känna igen

Malmö FF går mot sin sämsta säsong på år och dar. Inget cupguld, inget SM-guld och förmodligen inte ens något Europa nästa säsong. Käftsmällen nu mot Djurgården där August Priske avgjorde med matchens enda mål i 88:e minuten gör att det vid AIK-seger på måndag kan vara hela sju poäng upp till Europaplats med sex omgångar kvar. Inte en chans att Henrik Rydström tränar MFF nästa år.

Sören Larsen-vibbar kring August Priske

Ni minns kanske dansken för 20 år sedan som gjorde mål på allt och som under sensommaren 2005 såldes i en då rekordaffär för Djurgården till Schalke 04 som då var en storklubb i Bundesliga. Sedan dess har Djurgården inte haft en dansk på topp – förrän i sommar när August Priske efter uppehållet i juni gjort nummer 9-rollen till sin. Priske har sedan dess varit allsvenskans hetaste spelare och kunde lämnat i en jätteaffär i slutet av augusti, men där Djurgården sa nej. Nu slog han till med elfte målet i årets allsvenska och precis som att Rydström inte tränar MFF nästa år spelar Priske heller inte i Djurgården nästa år – för i vinter kommer garanterat ett utlandsäventyr vänta efter den här megasuccén.

Kan räcka till Europa, Djurgården

Det såg omöjligt ut tidigare, men nio raka utan förlust och med ovannämnde Priske som hela seriens hetaste spelare gör att det ändå kan räcka till Europa. Visst, det är fem poäng upp (kan vara åtta om AIK vinner på måndag) och det är dessutom ytterligare tre lag före i kampen om topp 3, men så formstarka som Djurgården är tror jag absolut de kan göra en MFF 2018 eller AIK i fjol och på ren form och moral ta sig förbi och norpa sista Europaplatsen.