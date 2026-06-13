Uppgifter: Rival närmar sig Christian Pulisic

Christian Pulisic sitter på ett kontrakt till 2027 med Milan.

Nu ska ligarivalen Roma ha frågat om amerikanen, enligt uppgifter.

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Christian Pulisic har nyligen spelat VM-premiär med USA på hemmaplan. Stjärnan svarade för en assist i vad som blev en 4–1-seger.

Till vardags huserar Pulisic i Milan där han sitter på ett avtal till 2027. Enligt transferexperten Nicolo Schira ska en ligakonkurrent till Milan frågat om information kring spelaren, närmare bestämt Roma.

Schira uppger att Pulisics agenter har varit i samtal med Romas huvudtränare Gian Piero Gasperini.

Det ska även finnas intresse från Premier League och MLS.