Tre Punkter: ”Viktig läxa för Sirius”

Det blev en sprakande tillställning på Studenternas i Uppsala.

Matchen slutade oavgjort efter en sen kvitteringen från Mjällby.

Här är FD:s tre spaningar från matchen.

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Har Mjällby hittat sin Stroud-ersättare?

VM-spelaren Elliot Stroud fanns föga förvånade inte med i Mjällbys trupp. Frågan är snarare om vi har fått se det sista av honom i Mjällby-tröjan för den här gången. Mycket talar för en utlandsflytt under sommaren.

I hans ställe fick Aki Smauelsen chansen som wingback ute till vänster. Mjällby gjorde ingen märkbar formationsändring utan spelade på ett liknande sätt som under våren. Färingen tackade för förtroendet och gjorde sina två första mål för Mjällby i allsvenskan. Det kommer bli spännande och se hur Karl Marius Aksum väljer att formera laget i nästa omgång.

Skottland hade behövt Ure i VM

En som däremot inte fick spela VM var kvällens fyramålskytt Robbie Ure. Och det är synd för Sirius succéman hade definitivt kunnat bidra till Steve Clarkes landslag borta i staterna.

Visst är an kanske lite förblindad av allsvenskan, men om seriens bästa wingback i form av Elliot Stroud kan göra jobbet i VM så finns det definitivt anledning att tro att seriens bästa anfallare skulle göra detsamma. Om två år spelas EM på de brittiska öarna och jag skulle inte bli förvånad om Ure leder manfallet för Skottland då.

Viktig läxa för Sirius

Det var inte bara att Sirius ledde med 3–0 efter timmen spelad. När man satte sitt fjärde mål kort efter att Mjällby reducerat borde matchen definitivt ha varit död. Men så blev det inte utan Mjällby kom igen och satte både 4–3 och 4–4.

I efterhand är det svårt att avgöra om det var Sirius som slog av på takten eller Mjällby som bara vägrade ge upp. Oavsett så kommer matchen bli en viktig läxa för Uppsalalaget i jakten på guldet. Man ha vid flera tillfällen under våren vunnit tajta matcher som hade kunnat gå åt ett annat håll. Det krävdes ett Mjällby för att blottlägga de bristerna.