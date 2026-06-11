Uppgifter: Fulham gör ny vändning kring Kusi-Asare
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Jonah Kusi-Asares framtid ser ut att vara fortsatt oviss.
Efter uppgifter om att anfallaren skulle återvända till Bayern München rapporteras Fulham nu vilja köpa loss svensken permanent.
Fulham uppges ha ändrat inställning kring Jonah Kusi-Asare . Enligt tyska Sky Sport förbereder Premier League-klubben ett bud för att köpa loss den 18-årige anfallaren från Bayern München.
Kusi-Asare var utlånad till Fulham under förra säsongen, där han noterades för sju matcher i Premier League. Nyligen rapporterade Talksport att svensken väntades återvända till Bayern, vilket tydde på att Fulham inte skulle aktivera den köpoption som fanns i låneavtalet.
Nu kommer dock nya uppgifter som pekar på en annan utveckling. Enligt Sky Sport vill Fulham behålla anfallaren och planerar att lägga ett bud som understiger den tidigare överenskomna köpoptionen.
Kusi-Asare har kontrakt med Bayern München till sommaren 2027.
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