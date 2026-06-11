Uppgifter: Fulham gör ny vändning kring Kusi-Asare

Jonah Kusi-Asares framtid ser ut att vara fortsatt oviss.

Efter uppgifter om att anfallaren skulle återvända till Bayern München rapporteras Fulham nu vilja köpa loss svensken permanent.

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Fulham uppges ha ändrat inställning kring Jonah Kusi-Asare . Enligt tyska Sky Sport förbereder Premier League-klubben ett bud för att köpa loss den 18-årige anfallaren från Bayern München.

Kusi-Asare var utlånad till Fulham under förra säsongen, där han noterades för sju matcher i Premier League. Nyligen rapporterade Talksport att svensken väntades återvända till Bayern, vilket tydde på att Fulham inte skulle aktivera den köpoption som fanns i låneavtalet.

Nu kommer dock nya uppgifter som pekar på en annan utveckling. Enligt Sky Sport vill Fulham behålla anfallaren och planerar att lägga ett bud som understiger den tidigare överenskomna köpoptionen.

Kusi-Asare har kontrakt med Bayern München till sommaren 2027.