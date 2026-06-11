Klart: Hammarby förlänger med Fanny Peterson

Hammarby säkrar upp en av sina största talanger.

Fanny Peterson, 16, har skrivit på ett nytt kontrakt med klubben som sträcker sig till sommaren 2029.

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Hammarby meddelar att 16-åriga Fanny Peterson har förlängt sitt avtal med klubben. Det nya kontraktet gäller till sommaren 2029, vilket är det längsta avtal som är möjligt med hänsyn till spelarens ålder.

Sportchefen Arnor Smarason är nöjd över att ha säkrat talangens framtid i klubben.

– Det har varit otroligt roligt att följa Fannys utveckling hos oss nere på Kanalplan och vi är jätteglada över att hon väljer att förlänga sitt avtal med Hammarby, säger han till klubbens hemsida.

Trots sin unga ålder har Peterson på senare tid etablerat sig i A-laget.



Hammarby leder för närvarande damallsvenskan med 24 poäng efter de åtta inledande omgångarna.