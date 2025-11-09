Tufft för AIK fysiskt – Hove fräckt avväpnad 

Halmstad har varit över AIK i matchinledningen.

Hallänningarna har vunnit det mesta fysiskt och trycker inte så lite ner AIK så här långt.

Foto: Bildbyrån

Halmstad har gjort många bra matcher denna höst och inledningen mot AIK är inget undantag,

Det är ett bortalag med gott om såväl fysik, finess som cynism.

Ett AIK utan Sotirios Papagiannopoulos har haft det svårt – inte minst fysiskt.

Det har varit rejält från flera HBK-spelare som Filip Schyberg, Villiam Granath, Niilo Mäenpää och även Bleon Kurtulus. Den sistnämnde avväpnade totalt Johan Hove nyligen i en man-mot- man- situation. Försvarsspel av allsvensk toppklass.

Matchen pågår.