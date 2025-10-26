Tungt bakslag för Elfsborg: Zeneli struken ur elvan sent

Elfsborg fick ett sent bakslag inför bortamötet med IK Sirius när Besfort Zeneli tvingades strykas ur matchtruppen.

– Han kan tyvärr inte gå fullt idag, säger Hiljemark till HBO Max.



Zeneli, som varit en nyckelspelare för Elfsborg under säsongen, kom inte till spel mot IK Sirius och ströks sent ur startelvan.



Tränaren Oscar Hiljemark kommenterade beslutet:

– Besfort kan tyvärr inte gå för fullt i dag. Vi hoppas att Altti Hellemaa kan ta chansen och förvalta den på ett bra sätt, säger Hiljemark till HBO Max.

Zeneli, 22, har under den här säsongen stått för två mål och åtta assist på 25 matcher i allsvenskan, och hans frånvaro är ett tungt avbräck för laget.