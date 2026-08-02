Uppgifter: VM-målvakten nära storklubb

VM-målvakten Zion Suzuki, 23, är nära PSG.

Parisklubben ska ha lagt ett bud på målvakten.

Detta rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano.

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Zion Suzuki kan vara på väg mot en storklubb.

Den 23-årige Parma-målvakten imponerade under sommarens mästerskap och har därefter ryktats till bland annat Newcastle, Juventus och Paris Saint-Germain.

Nu uppger transferjournalisten Fabrizio Romano att PSG har lagt ett bud på den japanske landslagsmålvakten.

Enligt uppgifterna är budet värt 33 miljoner euro, motsvarande omkring 360 miljoner kronor. Den regerande Champions League-mästaren sägs leda jakten på Suzuki, samtidigt som Parma uppges vara villigt att sälja.

Suzuki anslöt till Parma för två år sedan. Dessförinnan representerade han belgiska Sint-Truiden och japanska Urawa Red Diamonds.