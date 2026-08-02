Uppgifter: Moore nära Bundesliga

Mikey Moore är nära en flytt till Bundesliga.

Köln vill låna Tottenhamns yttermittfältare.

Detta uppger transferjournalisten Fabrizio Romano.

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Mikey Moore kan vara på väg till Bundesliga.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano vill Köln låna in Tottenhams 18-årige yttermittfältare och har redan skickat ett bud till den engelska klubben.

Romano uppger att förhandlingarna mellan klubbarna är långt gångna och att Moore själv är positiv till en flytt. En överenskommelse kan enligt uppgifterna bli klar redan nästa vecka.

Den gångna säsongen var Moore utlånad till Rangers, där han noterades för sex mål och två assist på 28 framträdanden.

För Tottenham har den engelske talangen hittills spelat 21 matcher i A-laget.