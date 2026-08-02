Officiellt: Alajbegovic klar för Juventus

Kerim Alajbegovic, 18, är klar för ny klubb.

Det blir inte Chelsea utan det blir Juventus.

Han skriver på ett femårskontrakt.

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Chelsea såg länge ut att bli nästa klubbadress för Kerim Alajbegovic. För bara någon vecka sedan rapporterades den bosniske yttermittfältaren vara överens med Londonklubben om de personliga villkoren.

Nu har övergången tagit en annan vändning.

I stället är 18-åringen klar för Juventus, där han har skrivit på ett femårskontrakt.

Enligt samstämmiga uppgifter betalar den italienska storklubben omkring 40 miljoner euro, motsvarande cirka 442 miljoner kronor, för värvningen.