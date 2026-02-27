TV: Besara öppnar upp – ”Bästa tiden i mitt liv”

STOCKHOLM. Nära vännen Stefan Batan har bytt sida till journalistiken som uppskattad poddare.

Nahir Besara var själv premiärgäst och när FD upplyser honom om när han var en av fyra Assyriskakillar i Hammarby 2014 blir han nostalgisk.

– Det året ihop med 2022 och när jag kom upp i Assyriska är de bästa tiderna i mitt liv. Att ha vänner i laget på det sättet är sällsynt, säger Bajens lagkapten i en tv-intervju.

Foto: Bildbyrån

Nahir Besara, Albin Ekdal och Jimmy Durmaz. Det är namnen som hittills gästat den nya podcasten Transferpodden som drivs av sajten Fotbolltransfers.

Som sidekick till journalisten Nemrud Kurt är ingen mindre än Stefan Batan, kultspelaren i Hammarby som också är nära vän med Besara.

Därför var det kanske ingen slump att Bajens lagkapten och fixstjärna var premiärgäst i podden.

– Det var otroligt kul att få vara med i den podden som är på ett lite annorlunda sätt. Stefan har alltid varit bra på att prata så han kan gå långt inom det här, säger Besara om den fotbollspensionerade Batan och vännens nya karriärbana.

– Jag tror han har framtiden för sig inom det här, jag tror verkligen på honom. Precis som inom fotbollen handlar det om hur hårt man vill pressa sig själv, hur mycket man vågar ta för sig.

”Kennedy bodde ju i Stockholm – men vi andra pendlade tillsammans”

2014 var Besara och Batan två av fyra Södertäljekillar fostrade i Assyriska. De två andra var Kennedy Bakircioglü och Andreas Haddad. Besara minns tillbaka till det året med värme, ett år som Hammarby dessutom tog sig tillbaka till allsvenskan efter hela fem år i superettan.

– Det är en av mina bästa tider i karriären. Att ha vänner i laget på det sättet är sällsynt. Det året ihop med 2022 (när Besara återvände till Hammarby) och när jag kom upp i Assyriska är de bästa tiderna i mitt liv kan man säga. Otroligt kul att spela fotboll med så nära vänner på planen och umgås så mycket som man fick göra.

Logistiskt, samåkte ni från Södertälje till Årsta varje dag?

– Kennedy bodde ju i Stockholm men vi andra i Södertälje pendlade tillsammans. Det var kul liksom, men till slut tröttnade jag på dem (Batan och Haddad) också, säger Besara leendes.

Kennedy var lite finare än er andra?

– Så är det. Det har alltid varit så, avslutar Hammarbys lagkapten med ett ännu större leende.