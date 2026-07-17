IFK Göteborg vill bryta den negativa trenden.

Då står BP för motståndet på Gamla ullevi i Göteborg.

Här är allt du behöver veta om hur du följer matchen i allsvenskan.

Tobias Heintz, IFK Göteborg. Foto: Bildbyrån

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Allsvenskan rullar vidare och bjuder på ett mycket viktigt möte på västkusten där IFK Göteborg tar emot IF Brommapojkarna. Lagen ställs mot varandra fredagen den 17 juli 2026 i en kamp där värdefulla poäng i tabellens nedre halva står på spel.

Här har vi sammanställt de viktigaste detaljerna för dig som vill veta var kan man se IFK Göteborg mot Brommapojkarna inför fredagens drabbning:

Arena: Gamla ullevi, Göteborg

Gamla ullevi, Göteborg Datum: 17 juli 2026

17 juli 2026 Avspark: Kl. 19:00

Kl. 19:00 TV-kanal: TV4 Sport Live 1

TV4 Sport Live 1 Streaming: TV4 Play, Telia Play

Hur ser jag IFK Göteborg – BP på TV?

Om du planerar att bänka dig framför TV-skärmen och undrar vilken kanal som visar IFK Göteborg mot Brommapojkarna, sänds matchen på TV4 Sport Live 1. Sändningen och uppladdningen startar klockan 18:45, vilket ger dig femton minuter av laguppställningar och analyser innan domaren blåser igång spelet klockan 19:00.

Hur streamar jag IFK Göteborg – BP?

För dig som vill följa matchen via dator, surfplatta eller telefon kan du se IFK Göteborg mot Brommapojkarna live på TV4 Play samt Telia Play.

För att starta din sändning loggar du in på ditt konto hos TV4 Play eller Telia Play via din webbläsare eller tillhörande app. Navigera sedan till sportsidorna eller livesändningsmenyn klockan 18:45 för att starta matchens stream direkt. Tänk på att du behöver ett aktivt abonnemang som inkluderar allsvenska sändningsrättigheter på någon av dessa plattformar.

IFK Göteborg – BP: Det kan du förvänta dig

Detta är en match där båda klubbarna behöver hitta tillbaka till ett vinnande spår. IFK Göteborg parkerar för närvarande på en 14:e plats i allsvenskan efter en tung period med flera tuffa förluster bakom sig. Brommapojkarna ligger något mer stabilt på en 11:e plats, men deras prestationer har också varierat på slutet. För ”Blåvitt” handlar kvällen på Gamla ullevi om att bryta den negativa trenden på hemmaplan, medan gästande BP siktar på att distansera sig ytterligare från bottenstriden.

IFK Göteborg har en del skadebekymmer inför mötet då Jonathan Rasheed och mittfältaren Arbnor Mucolli saknas. Tränarstaben tvingas därmed lita på att defensiva pjäser som Jonas Bager och August Erlingmark kan hålla tätt framför Elis Bishesari i målet, medan Tobias Heintz och Adam Bergmark Wiberg förväntas hota offensivt.

Skador och avstängningar IFK Göteborg Spelare Lämna tillbaka Jonathan Rasheed broken-ankle Late July 2026 Arbnor Mucolli cruciate-ligament-injury Late July 2026

IFK Göteborgs förväntade startelva: Elis Bishesari – Felix Eriksson, Jonas Bager, August Erlingmark, Noah Tolf – Oliver Månsson, David Kruse – Sebastian Clemmensen, Tobias Heintz, Ramon Pascal Lundqvist – Adam Bergmark Wiberg.

Brommapojkarna kommer i sin tur till spel med en helt skadefri och komplett trupp, vilket ger tränarna maximala möjligheter att formera laget. Med kreativa mittfältare som Simon Strand och Mohamed Wael Derbali hoppas man kunna dominera spelet centralt, samtidigt som Oliver Berg och Lukas Björklund ska försöka straffa Göteborgs försvar.

Skador och avstängningar Brommapojkarna Spelare Lämna tillbaka Inga kända skador eller avstängningar.

Alla spelare är tillgängliga för uttagning.

Brommapojkarnas förväntade startelva: Leo Cavallius – Rasmus Örqvist, Oskar Cotton, Andreas Troelsen, Oliver Zandén – Mads Hansen, Simon Strand, Mohamed Wael Derbali, Sion Oppong – Lukas Björklund, Oliver Berg.

FAQ

Vilken kanal visar matchen mellan IFK Göteborg och BP? Matchen sänds live på TV4 Sport Live 1 med sändningsstart klockan 18:45.

Går det att streama matchen gratis? Nej, sändningsrättigheterna för allsvenskan innehas av TV4, vilket innebär att det krävs ett betalabonnemang på antingen TV4 Play eller Telia Play för att kunna streama matchen digitalt.

Var och när spelas matchen? Matchen spelas fredagen den 17 juli 2026 på Gamla ullevi i Göteborg med avsparkstid klockan 19:00.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.