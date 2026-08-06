Uefas bojkott kvarstår: ”Villkor har inte uppfyllts”

FIFA Forward Enterprise har skrotats.

Men Uefa utesluter inte en bojkott av Fifa.

Det skriver organisationen i ett öppet brev.

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Efter ett krismöte valde Fifa att be om ursäkt för förslaget FIFA Forward Enterprise. Gianni Infantino gav inte heller några tecken på att lämna sin post, trots påtryckningar från flera håll.

Uefa, som röstade för en VM-bojkott ifall planerna genomfördes, är inte imponerade över Fifas ursäkter. I ett brev som Sky Sports tagit del av utvecklar de sina ståndpunkter.

”Uefas medlemsförbund var mycket tydliga med vilka villkor som gällde för att åter delta i Fifas tävlingar. För det första måste förslagen om att sälja ut de stora turneringarna dras tillbaka. För det andra måste garantier ges för att den här typen av försök att förvanska sporten aldrig kommer att göras igen”, skriver man.

Uefa menar att ”dessa villkor har inte uppfyllts” och att organisationen allt jämnt har ”förlorat förtroendet för Gianni Infantinos ordförandeskap”.

Därmed utesluter därmed inte att vidhålla vid sin bojkott av Fifas tävlingar, trots att FIFA Forward Enterprise officiellt har skrotats.

Nästa VM-turnering på herrsidan ska arrangeras i Spanien, Portugal och Marocko 2030. Nästa sommar spelas damernas VM i Brasilien.







