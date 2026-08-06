JUST NU: Bajen pustar ut – Rakow får mål bortdömt

Hammarby har rest till Polen för det första mötet mot Raków Częstochowa.

Då gör Nahir Besara comeback i startuppställningen.

Matchen pågår.

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Hammarby blev utslagna ur Europa League-kvalet av Anderlecht och får nu sikta in sig på Conference League istället. Bajen ställs mot polska Raków Częstochowa och inleder på bortaplan.

Henrik Rydströms lag har haft spelledigt sedan försluten i Bryssel. Bajen-tränaren väljer att starta med en fembackslinje där Ibrahima Fofana tar plats. Även Nahir Besara och Frank Adjei får chansen från start.

På bänken för Rakow återfinns svensken Isak Brusberg och den tidigare AIK-backen Erick Otieno.

Hemmalaget började bäst och efter tolv minuter fick Oskar Repka ett nickläge som Warner Hahn räddade. Hammarbys första bra chans kom några minuter senare när Frank Adjei drog till från distans.

Efter halvtidsvilan fick bortlaget den första heta chansen när Victor Lind kom loss längt kortlinjen och så när hittade målet.

Tio minuter senare fick Bajen sin kanske bästa chans i matchen när Frank Adjeis skott blockerades på mållinjen av en Rakow-försvarare.

I den 68:e minuten fick polackerna ett mål bortdömt efter att Mahir Emeli hållit tillbaka Warner Hahn i samband med en hörna.

Med tio minuter kvar fick Hahn svettas igen. Oskar Repka nickade en hörna mot mål och Bajen-keepern stod för en heroisk räddning.

Matchen pågår

Lagens startelvor

Raków Częstochowa

Kacper Trelowski – Fran Tudor, Bogdan Racovitan, Stratos Svarnas – Jean Carlos, Vladyslav Kochergin, Oskar Repka, Michael Ameyaw – Mahir Emreli, Patryk Makuch, Marko Bulat

Hammarby

Warner Hahn – Hampus Skoglund, Victor Eriksson, Ibrahima Fofana, Frederik Winther, Noah Persson – Tesfaldet Tekie, Markus Karlsson – Frank Adjei, Nahir Besara, Victor Lind