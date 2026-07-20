Djurgården ställs mot Örgryte på Gamla Ullevi i kväll.

Här är allt du behöver veta om hur du följer matchen.

Bo Hegland, Djurgården. Foto: Bildbyrån

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Det har blivit dags för måndagsmatch i allsvenskan när Örgryte IS tar emot Djurgårdens IF på Gamla Ullevi. Mötet spelas den 20 juli 2026 med avspark klockan 19:00, där viktiga poäng står på spel i båda ändar av tabellen.

Arena: Gamla Ullevi, Göteborg

Gamla Ullevi, Göteborg Datum: 20 juli 2026

20 juli 2026 Avspark: Kl. 19:00

Kl. 19:00 TV-kanal: TV4 Sport Live 1

TV4 Sport Live 1 Streaming: TV4 Play

Hur ser jag Öis – Djurgården på TV?

För dig som vill följa matchen via linjär-TV och undrar vilken kanal visar Örgryte mot Djurgården, visas mötet i TV4 Sport Live 1. TV-sändningen startar inför matchstart klockan 19:00. Du ställer enkelt in kanalen i din digitalbox eller via ditt vanliga TV-utbud för att följa spelet direkt från Göteborg.

Hur streamar jag Öis – Djurgården?

Föredrar du att titta digitalt via dator, mobil eller smart-TV kan du streama Örgryte mot Djurgården live på TV4 Play.

För att starta sändningen öppnar du tv4play.se i din webbläsare eller startar appen på din enhet. Logga in på ditt konto och navigera till livesändningarna under sportfliken i menyn. Observera att det krävs ett aktivt sportabonnemang som inkluderar allsvenska rättigheter för att få åtkomst till sändningen.

Örgryte – Djurgården: Vad du kan förvänta dig

Detta är ett allsvenskt möte där förutsättningarna i tabellen skiljer sig tydligt åt. Örgryte ligger för närvarande på en 15:e plats och jagar poäng för att ta sig ur bottenstriden. Djurgården befinner sig i motsatt ände av tabellen och kämpar för att befästa sin position i topp fem efter en stabil formkurva.

Örgryte får klara sig utan Aydarus Abukar och Rasmus Alm som båda återhämtar sig från knäskador. Tränarstaben formerar en trebackslinje framför Hampus Gustafsson i målet, där Daniel Paulson och Owen Parker-Price blir centrala pjäser på mittfältet.

Skador och avstängningar Örgryte Spelare Lämna tillbaka Aydarus Abukar knee-surgery Late July 2026 Rasmus Alm knee-injury Late July 2026 Jonathan Azulay unknown Early August 2026 Tobias Sana yellow-cards After suspension

Örgrytes förväntade startelva: Hampus Gustafsson – Sebastian Lagerlund, Mikael Dyrestam, Christoffer Styffe – Adam Andersson, Daniel Paulson, Owen Parker-Price, Benjamin Laturnus, Michael Parker – William Hofvander, Noah Christoffersson.

Djurgården reser till Göteborg med gott självförtroende. Truppläget ser relativt ljust ut, där endast Leon Hien finns noterad på skadelistan. Jacob Rinne vaktar målet bakom en fyrbackslinje med Jacob Une Larsson och Miro Tenho i mittlåset, medan Kristian Lien väntas leda anfallet.

Skador och avstängningar Djurgården Spelare Lämna tillbaka Leon Hien unknown Early August 2026 Mikael Marques red-card After suspension

Djurgårdens förväntade startelva: Jacob Rinne – Piotr Johansson, Jacob Une Larsson, Miro Tenho, Max Larsson – Hampus Finndell, Daniel Stensson – Patric Åslund, Bo Hegland, Oskar Fallenius – Kristian Strømland Lien.

FAQ

Vilken kanal sänder matchen mellan Örgryte och Djurgården? Matchen visas live på den linjära kanalen TV4 Sport Live 1 med sändningsstart klockan 19:00.

Går det att streama matchen i Sverige? Ja, hela sändningen kan streamas digitalt via TV4 Play. Tjänsten kräver ett betalt sportabonnemang för att få tillgång till allsvenska matcher.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.