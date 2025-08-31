”Två namn som gör det svårt för AIK”

AIK har haft ett målläge men har bortsett från det haft svårt att komma åt ett så väl possession- skickligt som robust Sirius.

Mest imponerande Tobias Anker och Oscar Krusnell.

AIK hade 1–0 i luften när Taha Ayari gick igenom och var så nära. Därutöver har det sett svårare ut. Sirius vågar ligga högt, som sällan bortalag i år mot AIK.

Och framförallt handlar det om två namn.

Det märks varför nye Oscar Krusnell gjorde sig ett toppnamn i Norge. Krusnells rörelsemönster och löpkapacitet imponerar på vänsterkanten.

Lägg där till 194 långe och rejäle Tobias Anker som uppträder med så mycket pondus. AIK-anfallaren Erik Flataker ser ut att få det svårt mot honom. Två väldigt fina Sirius-namn.

Matchen pågår