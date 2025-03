Två personer åtalas för nazisthälsning under MFF-match

Två personer har åtalats för hets mot folkgrupp.

Detta efter att de har bedömts göra nazisthälsningar under en match mellan Malmö FF och Västerås SK i svenska cupen.

– Det här uppmärksammades inte bara av polisen utan även av flera Malmö-supportrar, säger åklagaren Oscar Campos till Fotbollskanalen.

Det var under Malmö FF:s match mot Västerås SK i svenska cupen som en händelse under matchen har blivit föremål för en polisutredning.



Två personer, båda 21 år gamla, bedöms ha gjort nazisthälsningar efter Malmö FF:s 2-0-mål och åtalas nu för hets mot folkgrupp.



Till Fotbollskanalen berättar åklagaren Oscar Campos om fallet.



– Jag har lämnat in en stämningsansökan i dag om hets mot folkgrupp, säger åklagaren Oscar Campos till Fotbollskanalen och fortsätter:



– Det är två unga killar som står på läktaren bakom målet och gör många hitlerhälsningar eller nazihälsningar. Av utredningen med bilder och filmer är det väldigt tydligt att det är sådana hälsningar som görs och att de görs flera gånger, och att de vet innebörden av det de gör. Det sker under match. Det här uppmärksammades inte bara av polisen utan även av flera Malmö-supportrar som konfronterade personerna som då fick lämna läktaren.



De åtalade personerna menar i sin tur att det inte rörde sig om några nazisthälsningar.



– Båda två har hörts av polis. De säger att man inte ska uppfatta det som sådana hälsningar. De säger att det ska tolkas som att de är på fotboll och hejar.



En av de två åtalade personerna dömdes år 2021 för penningtvätt. Hen har även dömts dör olovlig körning, narkotikabrott och rattfylleri, skriver Fotbollskanalen.