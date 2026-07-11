Tydlig – trots succén: ”Ser mig inte som Elliots ersättare”

Aki Samuelsen gjorde två mål som wingback mot Sirius.

Men det inte är inte hans bästa position.

– Det är inte bara som wingback jag ska spela, säger Mjällby-yttern till FotbollDirekt.

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Aki Samuelsen stod på noll gjorda mål för Mjällby när allsvenskan tog paus innan VM. Under uppehållet gjorda han sammanlagt tre mål i träningsmatcherna mot Halmstads BK och FC Köpenhamn.

När Mjällby återstartade serien borta mot Sirius fortsatte färingen på den inslagna vägen. Två mål och en halv assist blev det i en match som slutade 4–4.

– Det har gått väldigt bra nu efter semestern. Jag fick chansen mot Sirius och gjorde det bra där. Så det är bara att köra på, säger Samuelsen när FotbollDirekt når honom dagen innan hemmamatchen mot AIK.

Varför har det lossnat just nu tror du?

– Det tar alltid tid att komma in i ett nytt system. Sen vet jag vet inte om någonting speciellt har hänt. Jag har jobbat hårt varje dag på tärningarna och till slut så få man belöning för det. Jag tror att det har varit på gång under en tid, menar 22-åringen som anslöt till Mjällby i vintras.

Mot Sirius fick Samuelsen spela som vänster wingback i VM-spelaren Elliot Strouds frånvaro. Inga störa konstigheter enligt färingen.

– Jag har spelat som wing nästan hela livet. Offensivt är det nästan samma som att spela som en vanlig wing. Sen är det såklart lite annorlunda defensivt med presspelet och allt. Men när Elliot inte är här så måste någon spela där och det blev jag.

Men trots poängskörden framåt, och att mycket talar för att Stroud lämnar Mjällby i sommar, ser sig inte färingen som Mjällbys nya förstaval längst ut till vänster.

– Jag ser mig inte som Elliots ersättare. Jag trivs även som tia och jag kan täcka nästan alla offensiva positioner. Vi är väldigt flexibla i vårt spel. Men det är inte enbart som wingback jag ska spela, förtydligar 22-åringen.

Mjällby ställs mot AIK klockan 14:00 under lördagen.