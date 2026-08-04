Uppgifter: Bojkottar klubblags–VM om Infantino blir kvar

Ett klubblags-VM utan europeiska lag.

Det kan bli verklighet om Gianni Infantino inte lämnar sin post.

Det uppger källor till TalkSport.

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Uefa-presidenten Aleksander Ceferin har inte mycket till övers för Gianni Infantino. Slovenen var varit öppet kritisk mot Fifa-presidenten och när förslaget FIFA Forward Enterprise uppdagades höll han inte igen.

Kort efter avslöjandet meddelade Uefa att man kommer bojkotta VM ifall förslaget blev verklighet, vilket det sedermera inte blev.

Men Ceferin är allt jämnt ute efter att se Infantino falla.

Enligt TalkSport planerar Uefa-presidenten att hålla ett möte med Nasser Al-Khelaifi i samband med supercup-finalen den 12 augusti. Al-Khalefi är en del av Uefas exekutiva kommitté och även ordförande för European Football Clubs (ECA).

Foto: Bildbyrån

Ceferins mål med mötet är att få de europeiska klubblagen, som representeras av ECA, att dra sig ur den kommande upplagan av klubblags-VM så länge som Gianni Infantino är kvar som Fifa-president.

Al-Khalefi, som även är president för Paris Saint-Germain, har också målats upp som en möjlig efterträdare till Infantino.

Ett expanderat klubblags-VM med totalt 32 lag fick av stapeln för första gången förra sommaren. Liksom VM 2026 arrangerade turneringen i USA. Det är fortfarande inte spikat vart nästa upplaga, planerad till 2029, ska hålas.