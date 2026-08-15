Gais straffas – tvingas betala uppemot 400 000 i böter

Gais-fansen tände 42 pyrotekniska pjäser i samband med hemmamatchen mot Nordsjælland.

Nu bestraffas klubben av Uefa.

Bötesbeloppet hamnar på mellan 350 000 till 400 000 kronor, enligt klubbens säkerhetschef Erik Bergkvist.

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Gais resa i Europa tog slut redan i den första omgången. Laget förlorade med sammanlagt 6–1 mot danska Nordsjælland och blev eliminerade från Conference League-kvalet.

Nu väljer Uefa att bestraffa Gais i samband med hemmamatchen på Gamla Ullevi, som göteborgarna vann med 1–0.

Enligt Uefas sammanställning tändes 42 pyrotekniska pjäser på läktaren. Samtidigt kastades föremål in på planen i samband med Gais mål och flertalet banderoller, med vad som tolkades som provocerande budskap, pekas även ut.

Nu bestraffas klubben av Uefa med en bötesnota på mellan 350 000 och 400 000 kronor. Det meddelar Gais säkerhetschef Erik Bergqvist till Götebors-Posten.

– Jag kan konstatera att det är väldigt mycket pengar för oss som går till det här. Det är en pågående process nu där vi får yttra oss i ärendet och peka på de åtgärder vi hade vidtagit proaktivt. Sedan gör Uefa en slutgiltig bedömning efter det. Men det är väldigt enkelt inom Uefa, sker det en överträdelse av regelverket blir det bestraffning, säger Bergqvist till GP.

Dubbelmötet var Gais första i Europasammanhang på 26 år.