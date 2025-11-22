Uppgifter: AIK får konkurrens om Beale – MFF visar intresse

AIK har identifierat Michael Beale som ett möjligt namn inför en tränarförändring.

Men enligt nya uppgifter får klubben konkurrens från Malmö FF.

Expressen rapporterade tidigare under lördagen att AIK varit i kontakt med den engelske tränaren Michael Beale som ett alternativ om Mikkjal Thomassen lämnar i vinter. Men stockholmarna är inte ensamma i jakten.

Transferjournalisten Ben Jacobs uppger att även Malmö FF har haft samtal med Beale om att ta över som huvudtränare. Enligt honom är 45-åringen ett aktuellt alternativ för båda klubbarna.

Beale lämnade sitt senaste uppdrag i Al-Ettifaq i januari och har tidigare basat över Glasgow Rangers, Sunderland och Queens Park Rangers. Han har även en bakgrund som ungdomstränare i Chelsea och Liverpool samt som assisterande till Steven Gerrard i Rangers, Aston Villa och Al-Ettifaq.