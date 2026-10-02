Uppgifter: Amin Boudri slipper operation

Hammarbys Amin Boudri reste till Serbien för att undersöka sitt knä hos en specialist.

Nu kommer ett lugnande besked.

22-åringen slipper operation, enligt uppgifter till Fotbollskanalen.

Amin Boudri. Foto: Bildbyrån

Det var i slutet av augusti som Amin Boudri tvingades utgå skadad i Stockholmsderbyt mot AIK. Skadan förväntades hålla Boudri borta från spel under en längre tid. Men så blev det inte, då återhämtningen gick snabbare än väntat och den offensive spelaren hann göra ett inhopp i mötet mot Degerfors senast.

Saken var dock inte helt färdigutredd. Under torsdagen kunde Fotbollskanalen rapportera att Boudri begett sig till Serbien för att träffa en av Europas främsta knäspecialister och få en så kallad ”second opinion” gällande om skadan krävde ett operativt ingrepp.

Nu har Hammarby fått sitt svar.

Enligt Fotbollskanalen bekräftar Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg att utlåtandet från den serbiske läkaren har kommit, och att läget är under kontroll. På Fotbollskanalens fråga om mittfältaren slipper ingrepp och är tillgänglig till nästa match svarar sportchefen:

”Inget ingrepp. Vi utgår ifrån det”, skriver Mikael Hjelmberg till sajten.

Beskedet innebär att inget skadeingrepp krävs och att Boudri förväntas vara tillgänglig när Hammarby ställs mot stadsrivalen Djurgården i det stundande Allsvenska derbyt nästa söndag.