Ställs på läktaren – petar Tahirović

Benjamin Tahirović ställs utanför truppen när Bosnien-Hercegovina ställs mot Sverige.

Mittfältaren får inte ens ta plats på bänken.

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Det var för ett par år sedan som Benjamin Tahirović valde bort det svenska landslaget till förmån för Bosnien-Hercegovina. Men när nationerna i kväll ställs mot varandra i Nations League får 23-åringen följa matchen från läktaren.

Trots att mittfältaren fanns med på planen i de senaste mötena mot både Polen (0–0) och Rumänien (4–2) har förbundskapten Sergej Barbarez valt att peta honom helt ur matchtruppen.

Det saknas dock inte svenska kopplingar i den bosniska truppen. Både Zinedin Smajlović och Armin Gigović är uttagna och finns med i kvällens matchtrupp.