Ställs på läktaren – petar Tahirović
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Benjamin Tahirović ställs utanför truppen när Bosnien-Hercegovina ställs mot Sverige.
Mittfältaren får inte ens ta plats på bänken.
Det var för ett par år sedan som Benjamin Tahirović valde bort det svenska landslaget till förmån för Bosnien-Hercegovina. Men när nationerna i kväll ställs mot varandra i Nations League får 23-åringen följa matchen från läktaren.
Trots att mittfältaren fanns med på planen i de senaste mötena mot både Polen (0–0) och Rumänien (4–2) har förbundskapten Sergej Barbarez valt att peta honom helt ur matchtruppen.
Det saknas dock inte svenska kopplingar i den bosniska truppen. Både Zinedin Smajlović och Armin Gigović är uttagna och finns med i kvällens matchtrupp.
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