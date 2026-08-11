Uppgifter: Brorsson flyttar till mästarklubb

Arvid Brorsson, 27, ser ut att lämna Monza.

Den tidigare Mjällby-stjärnan går till danska AGF, enligt uppgifter.

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Arvid Brorsson lämnade Mjällby AIF för AC Monza i januari 2025. I den italienska klubben har det hittills blivit totalt 19 framträdanden för den svenske mittbacken.

Nu rapporterar transferjournalisten Gianluca Di Marzio att Brorsson lämnar AC Monza. 24-åringen uppges vara nära en övergång till de regerande danska mästarna AGF Århus.

Enligt Di Marzio rör det sig om en permanent övergång.

I AGF spelar Brorssons tidigare lagkamrat, från tiden i Maif, Colin Rösler. Norrmannen anslöt till klubben från MFF tidigare i somras.

Brorsson har även spelat i Örebro SK och Örgryte IS. Hans avtal med Monza sträcker sig till sommaren 2027.