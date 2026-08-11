Klart: Svenske målvakten lämnar Chelsea – för fransk klubb

Filip Jørgensen lämnar Chelsea.

Den svensk-danske målvakten lånas ut till Strasbourg.

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Den senaste tiden har Filip Jørgensen, 24, kopplats ihop med en flytt från Chelsea. Målvakten som är född och uppvuxen i Sverige men representerar Danmark lämnar nu Londonklubben.

Chelsea meddelar att Jørgensen lånas ut till Strasbourg i Ligue 1. Klubbarna har sedan tidigare ett samarbete då de båda ägs av koncernen Blue Co. Låneavtalet sträcker sig över hela säsongen.

I Strasbourg huserar svensk-trion Sebastian Nanasi, Benjamin Brantlind och Genesis Antwi. Den sistnämnda är också där på lån från Chelsea.

Jørgensen noterades för 34 matcher i Chelsea.