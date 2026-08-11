Lene Christensen: ”Något man vill uppleva fotbollsspelare”

STOCKHOLM. Hammarby lånade in Lene Christensen inför höstsäsongen.

”Bajen” är en klubb hon har hört mycket om och hon ser fram emot att spela i grönvitt.

– Jag har hört väldigt mycket om fansen, säger målvakten till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

De senaste åren har Hammarby haft mycket förändring på målvaktssidan. Publikfavoriterna Anna Tamminen och Moa Edrud har lämnat, sedan värvades landslagsmålvakten Emma Holmgren in, men hon blev gravid innan hon anslöt. Då kunde Hammarby låna in Melina Loeck i totalt ett år. Tyskan storspelade och lämnade i somras för att återvända till Brighton.

Emma Holmgren är tillbaka i träning, men är inte matchredo. Då valde Hammarby att agera och låna in Lene Christensen, som är målvakt i det danska landslaget, resten av säsongen.

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Nu är danska landslagskeepern anslutit till Hammarby och blir en av fyra målvakter som tränar med A-laget. Cajsa Andersson, Emma Holmgren, Lene Christensen och talangen Fanny Jurander är med och konkurrerar om målvaktsplatsen.

Målvakterna som konkurrerar om en startplats i laget. Foto: Bildbyrån

– Jag tycker det är väldigt bra grupp att komma in i. Det är väldigt bra kvalitet på alla målvakterna. Så det blir ett väldigt bra miljö att komma in o och ta ännu fler steg framöver, säger Lene Christensen till FotbollDirekt.

”Jag var sugen på att få uppleva det”

26-åringen tillhör vanligtvis den norska klubben Rosenborg. En klubb som Hammarby värvat massor spelare från de senaste åren, bland annat Emilie Joramo och hennes namne Emilie Bragstad samt Elin Sörum. Det har gjort ett Lene Chrisensen har haft stenkoll på Bajen som klubb.

– Jag har hört väldigt mycket bra om klubben från folk som är här nu och som har varit här tidigare. Så jag var sugen på att få uppleva det. Bajen har gjort det bra i både serie och cupen i fjol och Europaspelet inte minst. Så det är något man vill uppleva fotbollsspelare.

Vad har du hört om klubben?

– Jag har först och främst hört väldigt mycket om fansen. Fansen är väldigt, väldigt bra. Skapar god stämning på alle kamper, både borta och hemma. Så jag glädjer mig att få uppleva det, för det är inte många platser i damfotbollen du får lov att uppleva det. Så det ser jag väldigt framemot.

Lene Christensen med bland annat Emilie Bragstad i Rosenborg. Foto: Bildbyrån

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Lene Christensen beskriver sig själv som en ”allround” målvakt.

– Ganska bra allround keeper. Gillar att spela med fötterna och så gillar jag att ta ansvar och vara tydlig på planen med mycket prat.

Vad är din status?

– Egentligen är jag frisk och har fått tränat lite i den gamla klubben jag var förr jag kom hit. Så jag måste bara komma in u laget i bästa möjliga sätt och börja träna med dem och så är det upp till dem att besluta vad som ska ske, avslutar Lene.