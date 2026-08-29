Uppgifter: Djurgården rekryterar från Sirius

Djurgården förstärker staben.

Enligt uppgifter rekryterar de Sirius chefsscout John Swärd.

Foto: Bildbyrån

Djurgården vill förstärka staben och sneglar mot serieledande IK Sirius.

Enligt Expressen kommer Uppsalaklubbens chefsscout John Swärd att ansluta till ”Blårändernas” sportsliga organisation. Han uppges vara på plats på Kaknäs till nästa säsong.

”Jag har varken förr eller kommer framöver att kommentera spekulationer. Jag har ett gällande avtal med Sirius, trivs bra här och mitt enda fokus är i Uppsala. I övrigt har jag inga kommentarer”, skriver Swärd i en kommentar till Expressen.

Swärd har varit en av personerna bakom Sirius succé. Han har bland annat legat bakom värvningarna av Youssef Salech och Robbie Ure.