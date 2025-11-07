Uppgifter: Ehresmann aktuell för toppjobb i AIK

AIK:s rekryteringsansvarige Fredrik Wisur Hansen lämnar efter säsongen.

Nu kan tyske Benjamin Ehresmann ta över rollen som Head of scouting and recruitment.

Det rapporterar Expressen.

Foto: Alamy

AIK:s Head of scouting and recruitment, Fredrik Wisur Hansen, kommer att lämna klubben när säsongen är över. Nu letar ”Gnaget” efter en ersättare till norrmannen.

FotbollDirekt kunde tidigare avslöja att AIK har varit i kontakt med Brommapojkarnas sportchef Philip Berglund om att ta över som rekryteringsansvarig.

Nu rapporterar Expressen att en av toppkandidaterna att ersätta Wisur Hansen är tysken Benjamin Ehresmann. Tidningens uppgifter gör gällande att han ska vara AIK:s huvudspår. Båda parterna uppges även vara i kontakt med varandra.

Ehresmann har tidigare varit sportchef i belgiska Beerschot. Han har även varit delaktig i Red Bull-koncernens scoutingverksamhet under en längre tid.