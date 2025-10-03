Uppgifter: Fredrik Wisur Hansen lämnar AIK

Fredrik Wisur Hansen kan lämna AIK efter säsongen.

Det rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

AIK kan bli av med sin scouting- och rekryteringsansvarige Fredrik Wisur Hansen enligt Expressen.

Tidningen rapporterar att han lämnar efter säsongen och att anledningen till detta är att han sitter på ett utgående kontrakt som han inte kommer att förlänga.

Wisur Hansen anslöt till AIK under sommaren 2023 som chefsscout. Hans nuvarande roll, Head of Scouting and recruitment, innebär att han ansvarar för värvningar, försäljningar, spelarkontrakt med mera.

Texten uppdateras

