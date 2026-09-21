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Foto: Bildbyrån

Gustaf Nilsson drabbad av muskelskada

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Anfallaren Gustaf Nilsson lämnade återbud till landslaget.
Nu meddelar hans nya klubb, Hertha Berlin, att han är muskelskadad.

Foto: Bildbyrån

Gustaf Nilsson lämnade i somras Club Brugge för en flytt till Hertha Berlin i den tyska andradivisionen. Enligt tyska medieuppgifter var planen att svensken skulle ta plats som förstaval på topp efter det kommande landslagsuppehållet.

Nilsson var uttagen i Graham Potters senaste landslagstrupp, men i helgen meddelade Blågult att 29-åringen tvingats lämna återbud på grund av en skada.

Nu har Hertha Berlin bekräftat vad det är för skadeproblem. Nilsson har drabbats av en muskelskada i låret.

Det är ännu oklart hur länge anfallaren väntas bli borta.

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