Gustaf Nilsson drabbad av muskelskada
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Anfallaren Gustaf Nilsson lämnade återbud till landslaget.
Nu meddelar hans nya klubb, Hertha Berlin, att han är muskelskadad.
Gustaf Nilsson lämnade i somras Club Brugge för en flytt till Hertha Berlin i den tyska andradivisionen. Enligt tyska medieuppgifter var planen att svensken skulle ta plats som förstaval på topp efter det kommande landslagsuppehållet.
Nilsson var uttagen i Graham Potters senaste landslagstrupp, men i helgen meddelade Blågult att 29-åringen tvingats lämna återbud på grund av en skada.
Nu har Hertha Berlin bekräftat vad det är för skadeproblem. Nilsson har drabbats av en muskelskada i låret.
Det är ännu oklart hur länge anfallaren väntas bli borta.
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