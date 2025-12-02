Uppgifter: Här är ersättaren till Wisur Hansen i AIK

Fredrik Wisur Hansen har redan gått ut med att han lämnar AIK.

Nu ser klubben ut att ersätta norrmannen med finländaren Miika Takkula, detta enligt Expressen.

Foto: Bildbyrån

Det var efter Thomas Berntsens plötsliga exit som sportchef i samband med allsvenska premiäromgången som Fredrik Wisur Hansen presenterades som scouting- och rekryteringsansvarig.

Men efter blott en säsong i AIK har Fredrik Wisur Hansen valt att tacka för sig.

Redan nu ser en ersättare ut att vara i hamn. För enligt Expressen är AIK överens med finländaren Miika Takkula.

42-åringen är i dag sportchef i Ilves Tampere, klubben som slutade tvåa i finska högstaligan i årets säsong. Takkula har sedan tidigare ett långt förflutet i HJK.