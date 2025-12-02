Uppgifter: Här är ersättaren till Wisur Hansen i AIK
Fredrik Wisur Hansen har redan gått ut med att han lämnar AIK.
Nu ser klubben ut att ersätta norrmannen med finländaren Miika Takkula, detta enligt Expressen.
Det var efter Thomas Berntsens plötsliga exit som sportchef i samband med allsvenska premiäromgången som Fredrik Wisur Hansen presenterades som scouting- och rekryteringsansvarig.
Men efter blott en säsong i AIK har Fredrik Wisur Hansen valt att tacka för sig.
Redan nu ser en ersättare ut att vara i hamn. För enligt Expressen är AIK överens med finländaren Miika Takkula.
42-åringen är i dag sportchef i Ilves Tampere, klubben som slutade tvåa i finska högstaligan i årets säsong. Takkula har sedan tidigare ett långt förflutet i HJK.
