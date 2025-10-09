Uppgifter: IFK Norrköpings arena får nytt namn

IFK Norrköpings hemmaplan Platinumcars Arena, kan få ett nytt namn.

Detta då det nuvarande avtal inte lär förlänges.

Det rapporterar NT.

Foto: Bildbyrån

2021 fick IFK Norrköpings hemmaplan ett nytt namn. Arenan som i folkmun kallas ”Parken” tog namnet Platinumcars Arena, efter ett bilföretag från Norrköping.

Snart går avtalet mellan företaget och IFK Norrköping ut och enligt NT kommer det med största sannolikhet inte någon förlängning. Det innebär att arenan lä få ett nytt namn till nästa säsong.

På Platinumcars Arena spelar förutom IFK Norrköping även klubbarna IF Sylvia och IK Sleipner.

”Parken” invigdes 1903 och tar 16 000 åskådare.





