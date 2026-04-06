Uppgifter: Lundgren har skadat hälsenan

Gustav Lundgren klev av uppvärmningen inför den allsvenska premiären mot Djurgården.

Enligt uppgifter från GP har landslagsspelaren dragit hälsenan.

– Jag lider med honom, säger tränare Fredrik Holmberg till TV4.

Gustav Lundgren klev av uppvärmingen med befarad skada. Nu har Göteborgsposten kommit med nya uppgifter om vad som hänt med Gais-stjärnan.

– Man känner ju för honom. Han har sett fram mot det här så himla mycket, hela laget har gjort det. Han är i så bra form också. Jag lider med honom, säger Gais tränare Fredrik Holmberg i TV4:s sändning.

Hur allvarlig eller omfattande skadan var var ovisst för Holmberg.

– Jag kramade om honom bara. Han såg inte så glad ut. Vi får se, säger han.

I TV4:as städning såg man hur Lundgren föll ihop under uppvärmingen. Enligt GP:s uppgifter ska det röra sig om en skada i hälsenan vilket gör att Lundgren riskerar att missa VM i sommar.

– Jag har haft kanske sex, sju spelare där hälsenan gått av i mina lag. Det är som en speciell knäpp, man hör den nästan. Det där vet Gustav Lundgren om, säger Alexander Axén i sändningen innan expertkollegan Simon Thern fyller på:

– Ofta vänder man blicken lite snabbt och kollar om det var någon bakom som sparkade till mig här nu. När man ser på bilderna ser det ut som att drar han sig snabbt bakåt. Då är det ofta en av de absolut värsta skadorna man kan ha.

Gais har själva inte bekräftat vad det rör sig om eller hur länge han kommer vara borta.