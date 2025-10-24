Uppgifter: Malmö jobbar för att värva ”Fidde” Holmberg

Malmö FF är på jakt efter en ny huvudtränare till nästa säsong.

Då sägs Gais-tränaren Fredrik Holmberg vara aktuell för uppdraget.

Det uppger Alexander Axén i Fotbollsmorgon samt GP.

Foto: Bildbyrån

Det var i slutet av september som Henrik Rydström fick sparken av Malmö FF. I hans ställe har Anes Mravac kommit in som interimtränare.

Till nästa säsong ska dock MFF säkra upp en tränare på längre sikt, vilket är något man jobbar på just nu.

Enligt den förre Örebro SK– och Gais-tränaren Alexander Axén jobbar de Himmelsblå på att övertyga Fredrik Holmberg om att lämna Gais för MFF. Det säger Axén i Fotbollsmorgon.

Även Göteborgs-Posten skriver att Malmö FF har ”Fidde” Holmberg på sin önskelista. Holmberg själv säger sig dock inte lägga allt för stor vikt vid ryktena.

– Nej, det är jätteenkelt. Jag tänker inte på det för vi är mitt uppe i ett avgörande av en serie. Om jag går runt och tänker på massa annat så förstör jag bara för laget och för mig själv. Jag kopplar bort det helt. Det är väldigt enkelt och simpelt. Nästa träning, nästa match är medicinen mot allt, säger Holmberg till GP.

45-åringen meddelar även att han inte blir särskilt charmad över att nämnas som kandidat till andra jobb.

– Jag blir inte så smickrad av det snacket. Jag blir mer smickrad när Kim Hellberg eller min bror (Andreas Holmberg) säger något snällt. Det kan man bli glad för. Gulligt av min bror. Det är klart att när det är snälla saker och personligt värmer det, men av det som man läser och det som skrivs finns inte så mycket värde för mig, för det står på ett annat sätt nästa vecka. Jag slickar inte i mig beröm, spekulationer eller kritik. Jag följer det jag tror på varje vecka.

Fredrik Holmbergs kontrakt med Gais sträcker sig över säsongen 2026.



